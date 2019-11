Maite Kelly: Liebes-Drama! Diese Bilder sind ein Schlag ins Gesicht

Die Zeit heilt zwar angeblich alle Wunden, doch nicht jeder Herzschmerz hält sich an diese Weisheit. Das tut besonders weh, wenn der Verflossene deutlich besser mit dem Liebes-Aus klarkommt – wie es offenbar bei Maite Kelly (39) und (43) der Fall ist: Während die Sängerin ihrem Ex auch zwei Jahre nach der Trennung noch hinterherzutrauern scheint, zeigt der ganz offen sein Liebes-Glück – mit einer anderen…

Er lächelt entspannt in die Kamera, sie schmiegt sich zärtlich an seine Wange, legt vertraut eine Hand auf seine Schulter: So sieht Liebe aus. Ob Florent beim Hochladen des innigen Pärchenfotos gar nicht daran gedacht hat, welche Gefühle das Bild bei auslösen könnte? Schließlich gab die erst kürzlich im Interview zu, dass sie noch nicht wieder bereit für eine neue Liebe ist! Wie sehr muss es da schmerzen, dass es dem Ex so leichtfällt, sein Herz wieder zu verschenken? Immerhin waren Maite und Florent 15 Jahre zusammen, haben drei Töchter – das schafft enge Bande, die oft nur schwer zu lösen sind! Da half es auch nicht, dass die Sängerin nach eigener Auskunft zwischenzeitlich jemanden kennenlernte, den sie toll fand: „Weil wir beide so frisch aus einem Lebensbruch kamen, wäre es nicht richtig gewesen, das mit uns weiterzuverfolgen.“

Maite Kelly hat noch keine neue Liebe gefunden

Florent hingegen soll direkt nach der Trennung in eine Beziehung mit Graciela Soares geflüchtet sein, die aber schon wieder Geschichte ist: Er löschte alle Pärchen-Pics mit der Brasilianerin und lud stattdessen eine Insta-Story hoch, in der er die Hand einer nicht zu erkennenden Person hielt. Jetzt will er seine neue Freundin wohl nicht länger verstecken, zeigt sich auf ganz offen mit Kaone Mabina. Die Neue an seiner Seite ist Designerin. Sie lebt mit ihren Kids in Düsseldorf und führt einen Concept Store mit nachhaltiger für Mütter und Kinder. Außerdem scheint sie sich für Sport und Meditation zu begeistern, genau wie Florent!

Die Interessen stimmen also schon mal überein – und auch emotional scheinen beide auf einer Wellenlänge zu sein: „Sei glücklich mit dir selbst, und dann kannst du glücklich mit anderen Menschen sein“, postete Kaone schon im September. Und Florent gefiel’s! Für Maite hingegen ist das offen gezeigte Glück ihres Ex Salz in eine alte Wunde – die hoffentlich doch irgendwann von der Zeit geheilt wird…