Maite Kelly: Liebes-Hammer! Jetzt ist es raus!

Bei ist ordentlich was los! Wie die Sängerin jetzt nämlich verrät, ist sie fleißig am Daten!

Florian Silbereisen & Helene Fischer: Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht!

Maite Kelly trifft andere Männer

Nach dem Ehe-Aus zwischen Maite und ihrem Ex-Mann Florent war es lange ruhig im Liebesleben der Sängerin. Doch jetzt die Überraschung! Wie Maite nun in der Talkshow "Riverboat berichtet, war sie in den letzten Monaten immer wieder auf Dates. So erklärt Maite: "Ich date schon, na klar. Mich gibt’s nicht lange auf den Markt." Na das ist mal eine Ansage! Doch damit nicht genug! Wie Maite weiter verrät, hat sie auch eine ganz genaue Vorstellung, wie ihr Traummann aussehen soll...

Maite spricht über ihren Zukünftigen

"Ich habe auch eine ganz tolle Beziehung mit einem Erzieher gehabt. Der hatte überhaupt kein Geld in der Tasche, und das waren die schönsten Dates meines Lebens", erläutert Maite weiter. Sucht die Sängerin also einen Mann, der nicht im Rampenlicht steht? Einen Vorsatz für ihre nächste Beziehung hat sie jedenfalls schon jetzt: "Ich gehe nie in eine Beziehung, ohne dass er mich ungeschminkt gesehen hat." Ob Maite wohl in der nächsten Zeit einen Mann fürs Leben finden wird? Wir können gespannt sein...

Huch, so kennen wir ja gar nicht: