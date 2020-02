Maite Kelly: Liebes-Hammer! Jetzt macht sie es offiziell!

Huch, so kennen wir ja gar nicht. Nach der Trennung von ihrem Ex-Mann Florent Raimond war es still im Liebes-Leben von Maite Kelly. Doch jetzt die süße Überraschung...

Kelly Family: Der Familien-Streit eskaliert! Angelo packt aus!

Es platzt aus Maite Kelly heraus

Obwohl sich Maite Kelly zu privaten Themen weitesgehend bedeckt hält, berichtet die Sängerin nun, dass sie seit der Trennung von Florent bereits ein paar schönes Dates mit Männern hatte. So erklärt sie in der Talkshow "Riverboat": "„Oh, ich date schon. Also this is not a problem. (...) Mich gibt es nicht lange auf dem Markt. Ich rede nur nicht darüber, ich singe über die Liebe. Mein Vater hat immer gesagt: 'Go out for coffee. Just go out for coffee.' Also Kaffee trinken geht immer." Wie schön! Doch wie soll Maites Mr. Rigth sein?

Maite spricht über ihren Traummann

"Ich habe letztens einen Fehler gemacht, dass ich gesagt habe, ich mag Männer mit Anzügen, oder ich neige dazu, dass solche Männer mich ansprechen. Also es geht schon querbeet. Ich hatte auch eine ganz tolle Beziehung mit einem Erzieher gehabt. Und der hatte überhaupt kein Geld in der Tasche, und das waren die schönsten Dates meines Lebens", fügt Maite hinzu. Ob uns die wohl in diesem Jahr noch einen Mann an ihrer Seite präsentieren wird? Wir können gespannt sein...

