Maite Kelly: Liebes-Hammer nach Silvester!

Zwar hat Maite (40) wiederholt verkündet, dass sie auch zwei Jahre nach der Trennung von Florent Raimond (43) noch nicht bereit sei, sich auf einen anderen Mann einzulassen. Aber nun schwärmt sie doch überraschend offen von einem Musiker-Kollegen – der ihrem Ex gleicht wie ein Ei dem anderen…

Maite Kelly: "Danke, dass du mein Herz zum Hüpfen gebracht hast"

Wer genau hinschaut, sieht sofort: Die Frau hat ganz offensichtlich ein Beuteschema! Gerade postete Maite auf ihrem -Profil ein Foto, auf dem sie in den Armen von Cellist Stjepan Hauser (33) liegt. „Wenn man sich umdreht und ein Klassikstar vor einem steht! Danke, dass du mein Herz zum Hüpfen gebracht hast…“, kommentierte sie überschwänglich. Oha, solch begeisterte Worte hört oder liest man sonst eher selten von Maite, die 15 Jahre lang mit ihrer großen Liebe Florent zusammen war, dem Vater ihrer drei Töchter. Bislang schien sie ihrem Ex zu sehr nachzutrauern, um sich auf eine neue Liebe einzulassen – obwohl sie zwischenzeitlich durchaus jemanden kennengelernt hatte, den sie toll fand. „Weil wir beide so frisch aus einem Lebensbruch kamen, wäre es nicht richtig gewesen, das mit uns weiterzuverfolgen“, so ihr trauriges Fazit.

Stjepan Hauser sieht aus wie Ex Florent

Doch bei Stjepan scheinen solche Hürden plötzlich keine Rolle mehr zu spielen. Klar, beide verbindet eine Leidenschaft für schöne Töne, schließlich ist Stjepan ein weltbekannter Cellist, gehört zum erfolgreichen Streicher-Duo2Cellos. Doch das ist wohl längst nicht alles, was Maite zu ihm hinzieht. Es dürfte kaum Zufall sein, dass Stjepan ihrem Ex auffallend ähnelt: Gut gebaut, dunkle Haare, verschmitztes Lächeln – so präsentieren sich die Männer auf ihrem jeweiligen Account. Kein Wunder, dass Maite so angetan von ihrem neuen musikalischen Begleiter ist.

