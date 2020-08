Maite Kelly: Liebes-Irrsinn! Ein berühmter Kollege erzählt pikante Details

Sie strotzt nur so vor Selbstbewusstsein! Seit der offiziellen Trennung von ihrem Ex-Mann Florent Raimond (42) 2017 dreht Maite Kelly (40) in Sachen Flirts voll auf. „Ich date schon, na klar!“, plauderte sie noch vor Kurzem in der MDR-Talkshow „Riverboat“ aus. Und offenbar hat die Schlagersängerin dabei nach einem ganz besonderen Mann die Fühler ausgestreckt: Oliver Pocher (42)! Ist die Dreifach-Mama scharf auf den Comedian mit der frechen Klappe? Es sieht so aus!

Dazu muss man wissen: Oli ist ein Frauenmagnet. Die Liste seiner Eroberungen ist lang. Sie reicht von Jessica Schwarz (43) über Annemarie Carpendale (42) bis hin zu Alessandra Meyer-Wölden (37) – und das ist nur ein Bruchteil. Seine aktuelle Gattin Amira (27) erwartet mittlerweile sein insgesamt fünftes Kind. Und offenbar fand auch Maite Oli sehr charmant.

Oliver Pocher plaudert über Maite aus dem Nähkästchen

Auf jeden Fall hat sie ihn ziemlich angebaggert! „Ich wäre mal beinahe mit Maite Kelly zusammengekommen“, verriet Pocher bei der Show „Fünf gegen Jauch“ im Mai. Und gerade erst bekräftigte er das in seinem Podcast „Die Pochers hier!“: „Maite Kelly fand mich mal ganz gut. Sie hat mir damals SMS geschrieben“, erzählte er der verblüfften Amira. Doch der Flirt war – von seiner Seite aus – offenbar ziemlich schnell vorbei: „Ehrlich gesagt war da der ein oder andere Rechtschreibfehler drin, sodass das ein richtiger Abturner war.“