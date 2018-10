Reddit this

Maite Kelly: Liebes-Schock! Ihr Ex hat offenbar wieder geheiratet

Was für ein Schock für Maite Kelly! Anfang des Jahres ließ sie sich von Mann Florent Raimond scheiden. Doch jetzt soll der 42-Jährige schon wieder einer anderen Frau das Ja-Wort gegeben haben...

Lange Trauerzeit nach der Trennung brauchte Maite Kellys Ex Florent anscheinend nicht. Auf brachte er die Gerüchteküche jetzt ordentlich zum Brodeln. Er postete ein Bild von sich vor einem Schild mit der Aufschrift "Husband Day Care Center" (auf Deutsch: Tagesstätte für Ehemänner). "Meine Ehefrau und ich haben diesen perfekten Platz für den Tag gefunden, an dem ich Betreuung und Verständnis bekomme", schrieb er zu dem vielsagenden Foto. Zwar änderte er die Bildunterschrift wenig später, doch das ist nicht der einzige Hinweis. Auffällig: Der Franzose trägt einen Ring am linken Ringfinger. Wenn das mal nicht eindeutig ist!

Maite Kelly: Falsches Spiel! Geheimes Doppelleben enthüllt!

Wer ist Florents frisch angetraute Frau?

Vermutlich handelt es sich um die Brasilianerin Graciela Soares. Schon vor einiger Zeit veröffentlichte Florent ein Pärchen-Selfie auf Facebook. Und auch Maite könnte wieder in festen Händen sein. "Ich bin immer bereit für die Liebe. Und man weiß ja nicht, vielleicht habe ich sie ja schon. Das weißt du ja nicht. Weiß man nicht! Vielleicht gönne ich sie mir ja schon", verriet sie kürzlich im Interview mit "Prominent". Vielleicht läuten ja auch bei ihr bald wieder die Hochzeitsglocken...