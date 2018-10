Maite Kelly: Liebes-Sensation! ER macht sie jetzt glücklich!

In einem aktuellen Interview deutet Maite Kelly an, einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben - aber warum steht sie nicht zu ihm?

Nach dem traurigen Liebes-Aus und der Scheidung von Florent Raimond scheint endlich wieder glücklich zu sein. Denn in einem Interview verriet die Sängerin nun, dass sie bereit für einen Neuanfang sei - und sich da in Liebesdingen wohl gerade auch einiges tut...

Das vergangene Jahr war wirklich nicht leicht für Maite. Nach über zwölf Ehejahren gaben die Sängerin und ihr Ehemann Florent die Trennung bekannt, im Januar 2018 folgte die Scheidung. Einen Rosenkrieg gab es bei dem einstigen Traumpaar nicht, ganz im Gegenteil: "Nach wie vor sind wir liebevolle und verantwortungsvolle Eltern von drei wundervollen Kindern. Aber manchmal bedeutet Liebe auch ein Stück weit loslassen", erklärte Maite Kelly nach dem Liebes-Aus. Aber trotz versöhnlicher Worte ist auch klar: Das Ende nach so einer langen, intensiven Beziehung tut immer weh!

Maite Kelly ist offenbar wieder verliebt

Doch die 38-Jährige scheint die schwere Zeit heute gut überstanden zu haben - sie kann positiv in die Zukunft blicken. Weil wieder Schmetterlinge im Bauch hat? In einem Interview äußerte sich Maite jetzt zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus, sorgte allerdings auch für Rätselraten: "Ich bin immer bereits für die Liebe. Und man weiß ja nicht, vielleicht habe ich sie schon", erklärte sie und strahlte dabei übers ganze Gesicht.

Das klingt wirklich nicht so, als sei die Dreifach-Mama noch immer Single. Viel eher deuten ihre Sätze an, dass es gerade jemanden gibt, den sie seehr gerne mag. "Eine Veränderung im Leben ist unvermeidlich, und es ist auch eine Chance für etwas Neues", plauderte sie weiter aus. Die Chance etwa für eine neue Liebe? Zu wünschen wäre es ihr! Und: "Closer" erwischte Maite kürzlich in Berlin, als sie hübsch gestylt und ganz in elegantem Schwarz gekleidet auf dem Weg zu einer Filmpremiere war - um hier den Mann zu treffen, der ihr Herz wieder schneller schlagen lässt.

Wer ist der Mann an Maites Seite?

Nach der Trennung sah man Maite Kelly schon einmal in Begleitung eines Mannes, der ihr ganz offensichtlich sehr nahe steht. Der gleiche Mann wurde später gesehen, wie er auch bei Maite zu Hause ein und aus geht. Freunde der Sängerin bestätigen "Closer", dass er es auch war, der Maite nach der Trennung von Florent auffing, sie im Alltag unterstützte, für sie kochte.

