Maite Kelly: Liebes-Skandal enthüllt!

Oh là, là, was ist denn nur in Schlagerstar (39) gefahren? Sie lächelt, macht Komplimente und wirft ihrem attraktiven Gegenüber vielsagende Blicke zu. Aber nicht etwa bei einem Date im Privaten. Nein, die Sängerin geht voll in die Flirt-Offensive – und zwar bei einem Radio-Interview vor einiger Zeit!

Scheinbar ist kein Mann vor ihr sicher! Die gute Nachricht dabei: Sie hat wohl die Scheidung von ihrem Mann, Model Florent Raimond (42), mit dem sie zwölf Jahre verheiratet war und die gemeinsamen Kinder Agnés (12), Joséphine (10) und Soléne (4) hat, überwunden. Sucht sie sich jetzt direkt den nächsten Mann? Möglich wäre es! Denn für den Radio-B2-Moderatoren Oliver Dunk (55) fand sie mehr als liebevolle Worte – es ging sogar richtig heiß her!

Maite Kelly lässt nichts anbrennen

„Du bist süß“, säuselte sie. Er, der auf den Flirtzug nur allzu gerne aufsprang, antwortete: „Danke, du aber auch!“ Mehr noch: Als er sie auf ihre Ex-Beziehung ansprach, sagte sie lachend: „Du trauerst ja um meine Ehe!“ Daraufhin antwortete er nur: „Nein, ich bin froh, dass der Kerl weg ist...“ Klare Ansage! Zwischen den beiden flogen eindeutig die Funken. Doch auch die Gerüchte, dass sie in ihrem Schlager-Kollegen Roland Kaiser (66) mehr als nur einen Duett-Partner sieht, halten sich hartnäckig. Ihre Auftritte strotzen vor Erotik!

Maite Kelly: Traurige Beobachtung! Die Nachbarn packen aus!

Vor Wochen sah man sie dann auch noch mit ihrem Manager Roberto Monden (49) durch ihre Wahlheimat Düsseldorf laufen – Hand in Hand! „Ein Moment, der mich sehr berührt hat, entstand mit Roberto“, schwärmte die Sängerin bereits. Was sie wohl damit meint? Es scheint wirklich so, als gäbe es für Maite jetzt keine Tabus mehr!