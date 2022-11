Maite Kelly: Lüge enthüllt! Sie spielt allen etwas vor

Die Musikerin ist Mutter von drei Töchtern: Agnes, Josephine und Solène, die sie über alles liebt. Keiner hätte je bezweifelt, dass das süße Trio – trotz Maites Ausnahmekarriere – das Wichtigste in ihrem Leben ist. Doch offenbar leidet die sympathische Blondine darunter, ihren Kindern nicht gerecht zu werden. Oder wie sind die Worte sonst zu verstehen: "Ich bin zuerst immer Mutter. Ich teile das auf. Ich gehe in die Welt nur, wenn sie in der Schule sind. Für mich ist die Mama-Zeit oder die Zeiten, wo die Kinder zu Hause sind, heilig. Meine Kinder wissen, dass ich immer zuerst die Mama bin und die Arbeit und Kunst an zweiter Stelle kommt." Dabei weiß man, dass Maite ihre Konzerte abends gibt. Und jeder kann beobachten, wie sie nachmittags oder abends auf Instagram und Facebook ihre Follower mit News füttert – also zu einer Uhrzeit, zu der ihre Kinder nicht mehr die Schulbank drücken. Was also soll die Mama-Lüge?

Offenbar ist Maite in einer schweren Psycho-Krise. Seit der Trennung von ihrem Mann Florent Raimond 2017 ist sie alleinerziehend. Sicher keine leichte Aufgabe bei zwei pubertierenden Teenagern und einer Grundschülerin in der Trotzphase. "Ohne ihn fällt alles zusammen", sagte sie damals nach der Scheidung. Gut möglich, dass ihr nun alles über den Kopf wächst und ihr Ex ihr zusätzlich ein schlechtes Gewissen einredet. Die Selbstzweifel scheinen die Sängerin zu zerreißen und die ewige Frage: Bin ich eine gute Mama?

