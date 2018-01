Maite Kelly: Neues Glück!

Trennungen sind nie leicht. Aber wenn eine Ehe nach 15 gemeinsamen Jahren in die Brüche geht und man den drei gemeinsamen Kindern das Liebes-Aus erklären muss, ist es doppelt hart. Genau das ist Maite Kelly im vergangenen Oktober wiederfahren. Die Sängerin gab die Trennung von ihrem langjährigen Ehemann Florent Raimond bekannt. Von ihrem Liebeskummer ließ sich die 37-jährige allerdings nichts anmerken. Maite ist nun einmal eine wahre Kämpfernatur!

Maite Kelly: Mega Schlank nach der Trennung von Florent!

Dabei war die Trennung noch nicht einmal das Schlimmste! Kurze Zeit später kamen noch weitere böse Überraschungen ans Licht und Maite musste erfahren, dass ihr Ex-Mann sich bereits vor dem Liebes-Aus im Internet fröhlich nach Ersatz für sie umgeschaut hat. Angeblich soll er sogar schon mit einer anderen Frau liiert gewesen sein als er noch mit Maite zusammen war! Eine echte Demütigung für die Sängerin...

Doch Maite will sich von nun an nicht mehr von der Vergangenheit runterziehen lassen und blickt nach vorne. Das neue Jahr nutzt sie für einen Neuanfang und will beruflich wieder richtig durchstarten. In ihrer Arbeit findet sie schließlich Ablenkung. Sie geht auf Tournee und arbeitet an einem neuen Album. Und auch für eine neue Liebe ist die kurvige Blondine aufgeschlossen – angeblich hatte sie schon einige Dates. Lange wird es sicherlich nicht dauern bis Maite sich wieder mit einem neuen Mann an ihrer Seite zeigt.