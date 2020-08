Maite Kelly: Neues Glück und jeder soll es jetzt wissen!

"Ich schaue nur noch nach vorn“ und weiter "Ich falle nie mehr auf dich rein! Nein, ich lass dich jetzt allein. Du machst mich niemals wieder klein. Ich gehe jetzt, zu oft verletzt", sind nur ein Teil der Lyrics, die Maite in ihrem neusten Song besingt. Ob die Worte allerdings direkt an Ex-Mann Florent gerichtet sind, ist nicht bekannt. Allerdings scheint es so, dass Maite ihr Glück endlich wieder gefunden hat und zuversichtlich in die Zukunft blickt.