Maite Kelly: Psycho-Drama! Ihr Ex packt aus!

Eklat auf dem Grundstück von (44): Jetzt packt die Mieterin einer Wohnung aus, die dem Ex-Mann von (40) gehört. Die Mieterin schilderte gegenüber "Freizeitwoche", wie Florent ihr gegenüber aggressiv geworden sein soll – so sehr, dass sie die Polizei rief!

Die Frau lebte bis Ende April zur Miete auf Florents Anwesen in Meerbusch bei Düsseldorf. Dort soll es am 8. April zum Eklat gekommen sein. Sie lud Kartons ins Auto und ließ deshalb das Grundstückstor offen. Solene (5), die jüngsteTochter von Maite und Florent, habe sie gebeten, das Tor zuzumachen. „Ich habe ihr erklärt, dass ich auf dem Sprung bin und es gleich hinter mir schließen werde.“ Dann der Schock: Florent sei mit erhobener Hand auf sie zugerannt, als wolle er sie schlagen!

Florent warf Maite Kelly Narzissmus vor

„Er meinte zu mir, ich solle nicht so mit seinen Kindern sprechen, sonst würde es knallen. ‚Fuck up, du scheiß Alte!‘, das war der Wortlaut.“ Die Mieterin fühlte sich bedroht,rief die Polizei! „Er hat mich ja förmlich in die Ecke gedrängt. So aggressiv habe ich ihn auch noch nie erlebt wie an dem Tag.“ Sie sagt, dass der Kontakt zu Florent und den drei Kindern früher gut war. Er hätte sich sogar bei ihr ausgeheult – über Ex-Frau Maite Kelly (40). Er habe behauptet, diese sei psychisch krank, leide an Narzissmus. Er habe erklärt: „Wenn ich nicht das tue, was sie sagt, kriege ich die Kinder nicht.“

Maite Kelly: Polizei-Einsatz! Drama um ihren Ex-Mann Florent!

Doch sie hatte vielmehr den Eindruck, dass er selbst überfordert mit den Kindern gewesen sei! Muss Maite jetzt Angst um ihre Töchter haben? Die Mieterin glaubt, dass Florent selbst ein Problem hat. Er soll ihr gesagt haben, dass er bei einer Psychologin gewesen sei, weil Maite ihn so fertig gemacht habe. Sein bedrohliches Verhalten ihr gegenüber findet sie jedenfalls sehr bedenklich. Hoffentlich behandelte er Freundin Kaone besser. Die soll inzwischen bei ihm wohnen – von Heirat ist auch bereits die Rede.