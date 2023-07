Maite Kelly: Psycho-Drama! Wer kann ihr jetzt noch helfen?

Köln, vor wenigen Tagen. Es ist früh an diesem Sommermorgen. "Kinder schlafen noch", erzählt Maite auf ihrer Internetseite. "Ich schreibe heute mit meinen wunderbaren Kollegen Basti, Daniel und Flo." So weit alles gut. Maite arbeitet an neuen Liedern. Doch dann der Schock: "Es gibt Tage, da möchte man als Frau in diesem Business aufgeben, weil es einfach zu schwer erscheint!" Maite kann nicht mehr!

Seit sie ein kleines Mädchen war, steht sie auf der Bühne. Sie singt mit der berühmten "Kelly Family", später schreibt sie auch eigene Lieder. Doch stets gab es starke Männer, die ihr Halt gaben. Immer dann, wenn das Leben im Scheinwerferlicht zu anstrengend wurde, zu viel Druck herrschte. Erst ihr Papa Dan Kelly († 71), später Ehemann Florent Raimond. "Er ist immer da für mich. Er weiß, wie er mir den Rücken stärken kann", schwärmte sie einst. "Ohne ihn fällt alles zusammen." Auch, weil Florent während der Ehe ihr Manager war. Doch 2018 zerbrach das Glück. Maite verlor den Halt – bis er kam: Roland Kaiser. "Er ist mein Mentor", schwärmte Maite. Doch auch er verließ sie. Nach einem gemeinsamen Hit ging Kaiser andere Wege ...

Jetzt ist Maite auf sich allein gestellt. An manchen Tagen schafft sie es, mit dem Druck fertig zu werden. Dann ist sie stark. "Dann lohnt es sich, weiterzumachen!", sagt sie. Doch an anderen Tagen hält ihr Herz all dem kaum noch stand …

