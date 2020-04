Maite Kelly & Roland Kaiser: Dieses Video sorgt für Aufruhr!

Reddit this

Maite Kelly und Roland Kaiser sind Kult! Das dachte sich auch Matze Knop - und parodierte die beiden in einem witzigen Video.

und Roland Kaiser sind ein unschlagbares Team. 2014 landeten sie gemeinsam den Mega-Hit "Warum hast du nicht nein gesagt". Bis heute darf der Song auf keiner Schlager-Party fehlen. Jetzt wurde ein lustiges Cover veröffentlicht...

Dieses Video von Maite Kelly und Roland Kaiser sorgt für Aufruhr

Komiker Matze Knop hat die beiden in einem Video gewaltig aufs Korn genommen. Mit blonder Perücke, Glitzeroberteil, Krawatte und Anzug performt er Maites und Rolands Hit. Einige Zeilen hat er jedoch verändert. So singt Matze beispielsweise statt "Warum hast du nicht nein gesagt? Es lag allein an dir" die Worte "Ob ich noch einen Wein vertrag'? Oder ein kleines Bier?".

Maite Kelly: Drama um ihre Mädchen

Maite Kelly ist begeistert

Was wohl die Originale dazu sagen? Maite ist hin und weg von der Parodie. Sie postete den Clip sogar auf - und schrieb dazu: "Das hat mich jetzt aber zum Lachen gebracht!!! Matze Knop, danke dafür - das habe ich grad echt gebraucht. Diese Handbewegungen, Lippen... LOL! Ein Kultklassiker, der aber auch mit jedem Text funktioniert..."

Und auch die Fans feiern Matzes neue Version. "Das ist der Knaller! Da mach ich mir doch jetzt erst mal ein Bier drauf auf!", "Wie geil ist das denn?" und "Lachen tut gut! Danke fürs Teilen!", kommentieren sie unter dem Post. Da hat Matze ja einen echten Volltreffer gelandet!

Maite plagen schlimme Geldsorgen! Mehr dazu erfahrt ihr im Video: