Maite Kelly: Schlimme Krise! Sie ist vollkommen am Ende!

Sie hat es so satt! Trotz ihres knallharten Sportprogramms und einer gesunden Ernährung nimmt Maite Kelly einfach nicht ab. Der Grund? Ein gesundheitliches Problem macht ihr einen Strich durch die Rechnung – und das scheint sie verständlicherweise zu frustrieren.

Es ist ein Thema, das sie schon seit dem Teenager-Alter immer und immer wieder beschäftigt: Wie nehme ich endlich ab?! hatte stets mit ihren weiblichen Rundungen zu kämpfen – genau wie viele andere Frauen auch. „Es gab Phasen, in denen ich mir eingebildet habe, dünn sein zu müssen. Ich machte eine Diät nach der anderen. Gebracht hat es nichts, außer Psychoterror“, gab sie mal traurig zu. Auch als "Closer" die Sängerin kürzlich beim Verlassen eines Düsseldorfer Tonstudios entdeckt, fällt auf: Maite scheint sich aktuell in ihrem Körper nicht besonders wohlzufühlen. Denn obwohl die Sonne scheint und draußen noch spätsommerliche Temperaturen herrschen, trägt sie einen schwarzen Satin-Einteiler, der ihre Arme und Beine komplett bedeckt. Verständlich, dass Maite langsam genug davon hat, ständig in einer Diät-Krise zu stecken, schließlich lebt sie sehr diszipliniert: „Das sieht man mir zwar nicht so richtig an, aber ich gehe tatsächlich dreimal die Woche laufen, damit ich mit mir selbst mithalten kann“, erklärte sie mal. Und das ist längst nicht alles: Zu ihrem gnadenlosen Fitnessprogramm gehören neben dem Joggen auch Cardio und Tanzen. Auf eine gesunde Ernährung legt sie natürlich ebenfalls viel Wert, versucht überwiegend Gemüse und Obst zu essen.

Maite Kelly schiebt Abnehm-Frust

Ihren Geheim-Tipp verriet Maite auch kürzlich: Sie meditiert regelmäßig, denn das soll ebenfalls beim helfen. Was sogar wissenschaftlich belegt ist: Ein Team der niederländischen Universität Wageningen stellte gerade fest, dass Meditierende besser einschätzen können, ob sie wirklich Hunger haben oder einfach nur Lust auf Schokolade und Co. Meditation hilft also dabei herauszufinden, was man in einem bestimmten Moment wirklich braucht. Die Entspannungstechnik stärkt nicht nur das Selbstbewusstein, sondern auch die Selbstkontrolle – einen der wichtigsten Faktoren, um das Essverhalten auf Dauer zu ändern.

In den vergangenen Wochen legte Maite eine Tourpause ein, entspannte mit ihren Kids in Spanien. Und klar, im Urlaub lässt man es sich gut gehen, das wird auch bei der Sängerin nicht anders gewesen sein.

Bei Maite kommt noch hinzu, dass ihr ein gesundheitliches Problem einen Strich durch die (Abnehm-) Rechnung macht. „Ich habe so eine ziemlich furchtbare Unterfunktion meiner Schilddrüse und deswegen bin ich sehr achtsam“, erzählte sie mal in einem Interview. Das bedeutet: Die Schilddrüse produziert bei Maite weniger Hormone, als sie eigentlich braucht.

Diese körperinterne „Abnehmbremse“ ist bei aller Disziplin ganz bestimmt frustrierend, vor allem weil Maite während ihrer Teilnahme bei der -Show „Let’s Dance“ 2011 ihre Traumfigur schon mal erreicht hatte: Da verlor sie stolze neun Kilo. „Wahnsinn! Ich erkenne mich selbst nicht wieder. Jedes Mal wenn ich zur Probe komme, sehe ich mich danach auf dem Fernsehmonitor und denke: ,Oh, das ist ja gar nicht so schlecht‘“, sagte sie damals selbstbewusst. Ob sie sich momentan nach genau diesem Gefühl sehnt? Gut möglich. Dabei sieht sie doch – egal mit welchem Gewicht – immer toll aus, das finden auch ihre Fans, die sie für ihre Kurven lieben. Also: Stress dich nicht, Maite!