Maite Kelly: Schlimmes Mobbing-Drama um die Sängerin!

Das ein absoluter Sonnenschein ist, ist definitiv nicht Neues. Egal, wo die die Power-Frau erscheint: Die Fan-Herzen sind ihr sicher - bis jetzt! Denn nun das Traurige! Während Maite in der Vergangenheit stets mit einer Vielzahl von Komplimenten überschüttet wurde, muss sie nun harte Mobbing-Attacken über sich ergehen lassen!

Maite Kelly: Ihre Töchter halten ihr den Rücken frei

Maite Kelly: Rapider Gewichtsverlust

Obwohl Maite Kelly eigentlich immer hinter ihren Kurven stand, überraschte die Beauty ihre Anhänger vor einigen Jahren mit ihrem rapiden Gewichtsverlust. Für ihre Fans eine absolute Sensation. Die Resonanz darauf hätte nicht positiver ausfallen können. Umso trauriger somit die neusten Nachrichten der Sängerin. Wie nun nämlich bekannt wurde, breitet sich momentan auf Maites Social-Media-Accounts eine fiese Gewichts-Mobbing-Stimmung aus...

Maite Kelly: Böses Mobbing aus den eigenen Fan-Reihen

Auch wenn Maite in den vergangenen Monaten wieder einige Extra-Pfunde zu gelegt hat, ist unumstritten, dass die immer noch Bombe aussieht. Ihre Fans scheinen diese Meinung jedoch nicht zu vertreten. So lassen sich beim Durchforsten von Maites " "-Posts eine Vielzahl von Negativ-Kommentaren zu ihrem Gewicht entdecken. Es ist zu lesen: "Die armen Ballerina an ihren Füßen - die platzen ja gleich bei dem Gewicht!" sowie "Die braucht ja bald einen Hebekran, um auf die Bühne zu kommen." Einfach nur grausam! Was Maite über diese Gemeinheiten denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab die Schönheit dazu noch kein Statement ab! Ist zu allerdings zu hoffen, dass sie sich diese Kommentare nicht allzu sehr zu Herzen nimmt!