Maite Kelly: Schock-Bilder! Wie schlecht geht es ihr wirklich?

Reddit this

Diese Reise geht an die Substanz! Bereits seit März tourt (39) für ihre „Die Liebe siegt sowieso“ Konzerte quer durch Deutschland. Berlin, Leipzig, Hamburg – in jeder Stadt gibt sie ihr Bestes und begeistert ihre Fans. Doch es scheint, als brauche Maite dringend eine Pause von der Bühne – wie aktuelle "Closer"-Fotos beweisen.

Der Stress der letzten Wochen ist ihr vergangene Woche deutlich anzusehen. Maite ist blass, die Mütze ist tief ins Gesicht gezogen, ihre Mundwinkel hängen, die Augen verbirgt sie hinter einer großen Spiegelbrille. Schnell verschwindet sie im Auto und braust davon.

Maite Kelly hat einen randvollen Kalender

Nur wenige Stunden zuvor hatte sie nach ihrem Berliner Auftritt auf gejubelt: „Tourpause! And I enjoy“ (dt: Und die genieße ich). Den Kommentar versah sie mit Hashtags wie #mama kidstime, #kuscheln und #timetorelax. Schon vorher hatte sie über ihre Tour gesagt: „Ich habe stimmlich noch nie so eine Hochleistung auf der Bühne bringen müssen wie in dieser Show. Das ist eine große Show mit Tanz, Comedy und Big Drama.“ Und das schlaucht eben.

Maite Kelly: Böse Abrechnung! Jetzt teilt sie aus!

Dass Maite beinahe jeden Abend in einer anderen Stadt auftritt und Hunderte Kilometer von ihren drei Töchtern Agnes (12), Solene (4) und Josephine (11) entfernt ist, scheint sie zusätzlich mitzunehmen. Welche Mutter kennt es nicht, sich zwischen Kindern und Job zerrissen zu fühlen? Zwar kümmert sich ihr Ex-Mann Florent Raimond (42) um die Kinder, wenn sie unterwegs ist, doch auch er ist mit den Model-Jobs und seiner neuen Freundin Graciela, die ebenfalls Kinder hat, gut beschäftigt… Da kamen die Osterfeiertage für Maite sicher ganz recht: endlich mal nur Zeit mit den Kindern verbringen, gut essen, relaxen und füreinander da sein. Das ist ganz sicher die beste Kraftquelle für die letzten Daten ihrer Tour: An sechs Abenden steht sie in dieser Woche wieder für ihre Fans auf der Bühne…

Die alarmierenden Fotos seht Ihr im Video: