Maite Kelly: Schock-Enthüllung! Sie wurde schon wieder abserviert

Die Stimmung schien bei Maite Kelly zuletzt Achterbahn zu fahren. Nach der offiziellen Trennung von Ehemann Florent wirkte sie zunächst erstaunlich gefasst - doch kürzlich schien sie bei einem Auftritt komplett neben der Spur zu sein.

Maite Kelly: Schockierende Bilder aufgetaucht

Jetzt kommt heraus, was hinter ihrem bizarren Auftritt steckt: Maite hat offenbar schon wieder Liebeskummer. Offenbar hatte sie nach dem Ehe-Aus schon eine neue Liebe gefunden, wie ein Insider nun verriet. Doch das frische Glück ist bereits wieder am Ende - und Maite am Boden zerstört...

Wer ihr jetzt das Herz gebrochen hat, erfahrt Ihr im Video: