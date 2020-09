Maite Kelly: Schock-Nachricht! Ihr Ex wird wieder Vater!

"Schmetterlinge wurden zu kleinen Füßen. Ein neues Leben ist ein Wunder und wir freuen uns auf dich mit so viel Liebe und Geborgenheit. Wir haben deine kleinen Füßchen jetzt schon gesehen", heißt es durch Kaone via Social Media. Dazu teilt sie ein Foto eines Ultraschallbildes und Baby-Schuhen. Was wohl Maite Kelly über diese Nachricht denken wird? Vor drei Jahren gaben die Sängerin und ihr Ex die Trennung bekannt. Danach betonten sie immer wieder, dass sie sich nicht gut verstehen. Mal sehen, wie die Familie ab sofort den Patchwork-Alltag stemmen wird...