Maite Kelly: Schock-Nachricht! Jetzt wird es ernst

Sie muss jetzt ganz stark sein. Denn wie es aussieht, steht (40) die nächste Hiobsbotschaft bevor. Zwar ist ihr Ex-Mann erst seit Kurzem mit Freundin Kaone zusammen. Doch die folgt schon auf einer Hochzeitsplanerin!

Für Maite war es die ganz große Liebe! Über 15 Jahre waren sie und Florent zusammen, die beiden haben drei gemeinsame Töchter. Entsprechend schwer machte ihr die Trennung im Herbst 2017 zu schaffen – es war kein Geheimnis, wie sehr sie ihrem Mann nachtrauerte. Sie gab sogar offen zu, dass sie noch lange nach dem Ende der Beziehung nicht bereit war, ihr Herz für einen neuen Mann an ihrer Seite zu öffnen. Obwohl sie zwischenzeitlich „einen ganz tollen Menschen“ kennengelernt hätte. „Weil wir beide so frisch aus einem Lebensbruch kamen, wäre es nicht richtig gewesen, das mit uns weiterzuverfolgen!“

Für Florent hingegen blieb der „Lebensbruch“ wohl bei Weitem nicht so dauerhaft frisch. Relativ schnell zeigte er sich mit der Brasilianerin Graciela Soares, auch wenn die Liaison nie offiziell bestätigt wurde.

Maite Kelly ist nach wie vor offiziell Single

Anders als die anscheinend unmittelbar anschließende Beziehung mit Kaone Mabina. Seit einigen Monaten sind die beiden ganz „amtlich“ zusammen. Und schwerst verliebt! Das muss Maite schmerzen, denn so innig wie mit Kaone hat er sich mit ihr nur selten gegeben. Und es gibt nicht nur die vor Glück geradezu strahlenden Insta-Pärchenbilder, sondern auch öffentliche Bekenntnisse, etwa: „Noch nie zuvor habe ich so wahre Liebe empfunden.“ Florent markierte die Designerin sogar auf seinem Instagram-Profil als Lebenspartnerin, mit einem Herz-Emoji versehen. Offizieller geht’s nimmer – es sei denn, man besiegelt seine unendliche Zuneigung auf dem Standesamt.

Maite Kelly: Hochzeit und Baby! Diese Nachricht ist ein Schock für sie

Und tatsächlich: Kaone folgt neuerdings einer Düsseldorfer Hochzeitsplanerin. Bei „Whatsyourstory_weddings“ können sich künftige Bräute Inspirationen für Hochzeitsfeiern, Hochzeitslocations, Hochzeitsdekorationen und Hochzeitskleider holen. Kaone wurde sogar schon fündig; sie likte ein hochromantisches Foto, auf dem ein wunderschönes Kleid an einer geöffneten Tür hängt, die den Blick auf eine lichtüberflutete Wiese freigibt …

Gut möglich also, dass Kaone und Florent bereit für den nächsten Schritt in ihrer Beziehung sind. Schließlich klingt das alles nach ganz tiefen Gefühlen – für Maite sicherlich ein Stich ins Herz! Bei dem Erinnerungen hochkommen an ihre eigene Traumhochzeit mit Florent…