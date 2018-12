Maite Kelly: Schock-Nachricht vor Weihnachten! Sie ist fix und fertig!

Alle freuen sich auf das Fest der Liebe. Nur (39) kann der Gedanke an die Feiertage kein Lächeln ins Gesicht zaubern: Es wird das erste Weihnachten sein nach der Scheidung von ihrem Ex-Mann Florent Raimond (42). Mit ihm verbrachte sie rund 15 Jahre lang Heiligabend fast immer gemeinsam – jetzt wird der Franzose vermutlich lieber mit seiner neuen Freundin unter dem Tannenbaum sitzen. Für Maite ist diese Vorstellung offenbar nur schwer zu verkraften, wie aktuelle "Closer"-Fotos zeigen...

Fotos zeigen, wie es Maite Kelly wirklich geht

Blass, müde, gestresst: Man sieht Maite an, dass sie ganz und gar nicht glücklich ist. Als gläubige Katholikin legt die Sängerin eigentlich viel Wert auf das Fest und die dazugehörenden Traditionen. „Für mich fängt Weihnachten schon in der Adventszeit an, wir als Familie pflegen viele Rituale. Advent bedeutet für mich, zu sich zu finden und sich zu freuen, vor allem geht es um die Vorfreude“, sagte sie mal. „Jeden Sonntag werden Kerzen angezündet, und wir verbringen viel Zeit als Familie.“

Für Maite hieß Familie zu Weihnachten bisher meist: nur sie, ihr Mann und ihre drei gemeinsamen Töchter. Doch das wird nun alles anders. Denn seit diesem soll ihr Ex wieder verliebt sein. In Graciela Soares – die Brasilianerin hat selbst zwei kleine Kinder aus einer vorherigen Beziehung und wird Heiligabend sicher mit ihnen verbringen. Ihr neuer Partner darf an so einem besonderen Tag natürlich nicht fehlen. Für Maite dürfte sich das anfühlen, als hätte Florent nun eine neue „happy Family“ gefunden. Und wie jede Mama wird auch sie sich Sorgen um ihre Kinder machen, die ihren Papa vermissen.

Maite Kelly ist ein Familienmensch

Der Stress der letzten Wochen – etliche Konzerte, Interviews, -Auftritte – konnte Maite zwar gut von so düsteren Gedanken ablenken. Doch jetzt merkt auch sie, dass ihr langsam alles zu viel wird. Auf schrieb die Künstlerin: „Auch mir rennt manchmal die Zeit weg, oder die Ungeduld packt mich. Es lohnt sich, mal kurz anzuhalten und sich zu sagen, dass man jetzt lebt, heute.“ Was für wehmütige Zeilen. Ob sie die Weihnachtstage mit ihrem Ex-Mann vermisst und sich nun selbst Mut zuspricht, mehr im Hier und Jetzt zu leben? Denn die Ehe mit Florent war für sie etwas ganz Besonderes.

Maite Kelly: „Man sollte immer Ehrfurcht haben, sonst nimmt man den Partner für selbstverständlich. Es ist aber keine Angst, sondern Ehrfurcht. Demut davor, dass man einen Partner fürs Leben hat, mit dem man Kinder hat und alles teilt. So etwas ist ein Geschenk.“ Und dieses Geschenk nun endgültig loszulassen, weil der Ex-Partner sich neu verliebt hat, ein neues Leben beginnt, auch mit anderen Kindern, das dürfte selbst für die toughe Maite nur schwer zu schlucken sein.

Maite ist gesundheitlich angeschlagen

Hinzu kommen gesundheitliche Probleme, die die Sängerin jetzt öffentlich macht. In einem Radio-Interview verriet sie: „Nach der Show, das Erste, was draufkommt, sind Eispacks auf Schulter, Knie und Knöchel, damit gar keine Entzündungen sich entwickeln können.“ Ihre Notfall-Therapie gegen die Anstrengungen auf der Bühne. „Damit brauche ich dann weniger Physio und weniger ‚Ibuprofen‘“, sagt sie. Geht es ihr so schlecht, dass sie regelmäßig Schmerzmittel braucht?

Auch im Privatleben muss sie immer besonders gut auf sich aufpassen, trägt fast immer Schal und dicke Jacken. „Ich bin so eine Allergikerin“, erklärt Maite. „Deswegen auch sensibel auf Erkältungen.“ Einfach mal ein paar Tage im Bett liegen zu bleiben, sind für die Karriere-Frau und Vollblut-Mama nicht drin. Sie will keine Schwäche zeigen, schon gar nicht vor ihren Kindern. Doch ihr Schutzpanzer bekommt Risse. Die zerbrochene Liebe, der Termin-Stress, die Schmerzen – das alles bahnt sich seinen Weg.

„Einer meiner besten Freunde hat mich einfach in den Arm genommen“, erzählt sie von einem Erlebnis kürzlich. Da konnte sie ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Denn während ihre ehemals große Liebe jetzt sein neues Leben genießt, ganz ohne Maite, wünscht sich die Sängerin nichts sehnlicher, als wieder intensive Gefühle zu erleben: „Eine Umarmung von einem guten Mann mit einem guten Herzen kann süchtig machen.“ Doch der scheint Weihnachten nicht in Sicht zu sein...