Maite Kelly: Sie lässt die Liebes-Bombe platzen!

Florent hat längst eine andere Frau an seiner Seite. Mit seiner Freundin Graciela zeigt er sich sogar schon bei . Doch wie sieht es eigentlich bei aus?

Maite Kelly: Ist die Sängerin verliebt?

Als es um ihr Liebesleben geht, gibt sich Maite Kelly in einem Interview mit "Prominent" plötzlich ziemlich rätselhaft. "Ich bin immer bereit für die Liebe. Und man weiß ja nicht, vielleicht habe ich sie ja schon. Das weißt du ja nicht. Weiß man nicht! Vielleicht gönne ich sie mir ja schon", verrät sie geheimnisvoll. So so, ein Dementi über einen neuen Mann in ihrem Leben klingt definitiv anders...

Und das Liebes-Glück sie der Sängerin auch gegönnt. Maite und Florent waren 15 Jahre lang zusammen. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder. Doch auch wenn die Trennung nach so einer lagen Zeit traurig ist, eine neue Liebe hat jeder im Leben verdient.

Maite Kelly über die Trennung

Bei "Prominent" spricht Maite Kelly außerdem offen über Trennung von ihrem Ex. "Dass das Leben, sagen wir diesen Lebensbruch mit Florent sich verändern musste, war etwas, was viele Menschen haben. Das heißt nicht, dass die Leute in den Job gehen und die ganze Zeit über die Scheidung sprechen, sondern Veränderung im Leben ist unvermeidbar und es ist auch eine Chance für etwas Neues", erklärt sie.

Seit Januar 2018 sind Florent und Maite übrigens auch offiziell geschieden. Dann steht einer neuen Liebe ja jetzt nichts mehr im Weg...