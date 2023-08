Maite Kelly: "Sie sieht verwirrt aus!" Besorgniserregender Auftritt sorgt für große Angst

Sie ist eine starke Frau: Maite Kelly singt, textet Lieder, schreibt Bücher, engagiert sich für den guten Zweck und ist alleinerziehende Mutter. Doch in letzter Zeit wirkt die taffe Sängerin immer öfter schwach und überfordert. In der "Giovanni Zarrella"-Show sorgte jetzt ein neuer Schock-Auftritt für Aufregung. Und ihre Fans fragen sich besorgt: Was ist los mit ihr?