Maite Kelly: Sie spricht erstmals über ihre Therapie!

"Ich habe realisiert, dass ich meinen Weg von jetzt an alleine gehen muss. Dass man lernen muss, alleine mit seinen Existenzängsten umzugehen. Plötzlich ist keine Mutter und kein Vater mehr da, die einem Händchen halten."

Hilfe holte sich die tiefgläubige Sängerin dann zunächst im Beichtstuhl: "Die Beichte ist für mich eine wunderbare Gelegenheit, vieles abzulegen. Und kostet noch nicht mal was." Maite merkte aber schnell, dass sie in ihrer damaligen psychischen Verfassung nicht nur auf Gott vertrauen konnte: "Nach dem Tod meiner Eltern waren bei mir ganz viele Fragen offen – über diese sprach ich mit einem Therapeuten. Aber der hat auch nichts weiter getan, als mich zu beruhigen." In dieser schrecklichen Trauer-Phase passierte dann doch noch etwas Gutes – sie traf ihren Mann Florent Raimond (44). "Florent und ich haben uns vier Wochen nach dem Tod meines Vaters kennengelernt. Eine Zeit, in der ich vollkommen neben mir stand. Und dass dich in so einer dramatischen seelischen Verfassung die große Liebe findet – das war schon der Knaller." Doch das Glück war nicht von Dauer. 2018 trennte sich das Paar. Heute ist Maite offiziell Single, pflegt aber ein freundschaftliches Verhältnis zu dem Vater ihrer drei Töchter.