Maite Kelly: Stich ins Herz! Alle Hoffnungen sind zerplatzt!

"Eine Frau wie ich bleibt nicht lange auf dem Markt“, versprach (39) kurz nach der Trennung von ihrem Ex-Mann Florent Raimond (43). Über ein Jahr ist seitdem vergangen. Doch von einer neuen Liebe an ihrer Seite fehlt noch immer jede Spur. Und dann schwebt der Franzose mit seiner neuen Freundin Graciela Soares derzeit auch noch auf Wolke sieben. Sogar über eine heimliche Verlobung des Paares wurde bereits gemunkelt. Ein Stich ins Herz für den noch immer so einsamen Schlagerstar!

Maite Kelly ist immer noch Single

Alle ihre Hoffnungen sind damit zerplatzt: An ein Liebes-Comeback mit dem Vater ihrer Töchter Agnès (12), Joséfine (10) und Solène (3) glaubt sie längst nicht mehr. Und auch eine neue Liebe ist nicht in Sicht. In einem Interview erklärte Maite Kelly nun: „Ich brauche einen Typen, der mich liebt, auch wenn ich morgens scheiße aussehe.“ Doch genau den kann sie einfach nicht finden!

Maite Kelly: Dieser Mann steht ihr jetzt zur Seite!

In dieser schweren Zeit hilft nur noch die Liebe ihrer drei Kinder. Hoffentlich können sie das gebrochene Herz ihrer Mama wieder zusammenflicken!