Erst vor einem Jahr erschütterte die traurige Meldung die Öffentlichkeit, dass und getrennte Wege gehen. Obwohl ihre Familie nach außen stets unerschütterlich wirkte, gaben Maite und Florent ihrer Ehe keine Chance mehr. Für Maite jedoch kein Grund, um die Liebes-Flinte ins Korn zu werfen...

Maite Kelly: Diese Liebe gibt ihr neue Kraft!

Maite Kelly glaubt an die Liebe

Wie Maite nun berichtet, glaubt sie trotz ihrer gescheiterten Ehe, immer noch an die große Liebe. So verrät sie gegenüber " "-"Brisant": "Natürlich glaube ich an die Liebe. Die ist mir auch oft passiert. Und die Liebe ist immer ein Geschenk. Ja, natürlich! Ich gehe ja auch bald auf die 40 zu, und wenn ich das Plus, Minus und alles so resümiere – ja, ich komme auf das Ergebnis, die Liebe siegt sowieso." Ehrliche Worte, die zeigen: Maite hat ihre positive Art auch nach der Scheidung beibehalten. Und wie sieht es in der Liebe bei ihrem Ex Florent aus?

So lebt der Ex von Maite nach der Scheidung

Schon kurz nach der Trennung überraschte Florent die Öffentlichkeit mir einer neuen Frau an seiner Seite. Für Maite und ihren Ex allerdings kein Grund, um einen Rosenkrieg zu entfachen. So postete Maite damals in ihrem " "-Account: "Nach wie vor sind wir miteinander liebevolle und verantwortungsvolle Eltern von drei wundervollen Kindern. Aber manchmal bedeutet Liebe auch ein Stück weit loslassen."