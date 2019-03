Maite Kelly: Süße Liebes-News! Sie lässt die Bombe platzen

Blonde Sängerin mit kraftvoller Stimme, großem Selbstbewusstsein und sexy Kurven sucht Traummann fürs Leben! Eineinhalb Jahre nach der Trennung von Ex-Mann Florent (43) will endlich wieder Schmetterlinge im Bauch spüren. Doch so einfach ist das nicht – denn die 39-Jährige hat jetzt verraten, dass sie ganz genaue Vorstellungen davon hat, wie ihr Herzblatt sein soll. Und wie auf keinen Fall…

Maite Kelly sucht keinen Promi

„Ich brauche einen Typen, der mich liebt, wenn ich morgens furchtbar aussehe“, bekennt sie. Und bloß keine Berühmtheit! „Ich hatte nie das Bedürfnis, eine Beziehung mit einem Prominenten zu haben.“ Schon gar nicht mit einem Musiker! Denn: „Den ganzen Abend über Musik zu philosophieren – darauf habe ich keine Lust.“ Genauso wenig wie auf Dreiecksbeziehungen. „Kerle in einer Partnerschaft sind für mich ein rotes Tuch!“ Und wer könnte nun ihr Herz erobern? „Ich glaube, Männer aus der Wirtschaft reizen mich eher. Anzugträger mit Krawatte.“ Na, so was: Die wilde Maite und ein schicker Geschäftsmann. Gegensätze ziehen sich eben doch an.