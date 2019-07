"Da geht was! Du haust mich um“ – als Ben Zucker (35) diesen Song zuletzt in der -Show "Immer wieder sonntags" mit seiner Reibeisenstimme performte, eroberte er offenbar nicht nur das Herz so manch einer Zuschauerin! Auch Schlagerstar (39) war von dem sexy Sänger sehr angetan – und ging hinter den Kulissen auf Tuchfühlung… Was läuft da mit dem zuckersüßen Ben?

Fakt ist: Das Kuschelfoto veröffentlichte die Sängerin gleich auf der Internetplattform , darunter steht eindeutigzweideutig „Heute Nacht für immer“, „Es war noch nie so schön“ und „Die Liebe siegt sowieso“. Will sie mit ihren Songtiteln Ben eine gefühlvolle Botschaft senden?

Maite Kelly im Flirt-Fieber

Höchstwahrscheinlich! Und warum auch nicht?! Maite und ihr Ex-Mann Florent (43) sind öffentlich schon seit Oktober 2017 getrennt. Sänger Ben gab gerade zu, dass er seit November Single ist – „weil ich zu viel unterwegs bin und wenig Zeit habe“, wie er erklärte. Eine Situation, für die Maite vollstes Verständnis hätte. Schließlich führt sie selbst ein unstetes Künstlerleben. Und dann ist da noch eine Gemeinsamkeit: Beide sind echte Familienmenschen und lieben Kinder! Die Sängerin hat drei Töchter, Ben eine. Maite und Ben – das neue Traumpaar am Schlagerhimmel!

Ein wenig Liebes-Glück würde Maite Kelly definitiv gut tun. In der Vergangenheit sah die Sängerin oft traurig und abgekämpft aus, wie ihr im Video seht: