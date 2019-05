Maite Kelly: Tragödie um ihre Kinder!

Reddit this

Getrennt sind und nicht vor dem Gesetz, sondern auch vor Gott. Beide haben ihre Ehe annullieren lassen. Doch warum haben sie das nur getan?

Maite Kelly ist sehr gläubig, hat shcon öfter erzählt, dass sie gerne Nonne geworden wäre. Und mit der " " sang sie sogar schon für Papst Johannes Paul II. Auch in ihrer Beziehung mit Florent spielte Religion eine bedeutende Rolle. "Wir haben unsere Ehe auch im Glauben gelegt", sagte sie in einem Interview. Doch der gemeinsame Weg der beiden endete 2017. "Die anschließende Zivilscheidung ging recht schnell und passierte Anfng 2018", beschreibt es Maite Kelly. Doch was weit wichtiger scheint: Die Ehe wurde auch von der katholischen Kirche annulliert.

"Es war für mich ganz klar, dass ich unsere Trennung gemeinsam mit der Kirche prüfen lassen wollte", erklärt die Sängerin. "Es war mir ein Bedürfnis zu verstehen, wie sieht mein weiterer Lebensweg als geschiedene Frau in unserer Kirche aus?"

Maite Kellys Kinder litten unter der Trennung

Die katholische Kirche kennt nur die Ehe auf Lebenszeit. Lediglich durch ein "Ehenichtigkeitsverfahren", umgangsprachlich Eheannullierung genannt, kommt man voneinander los. Bei Maite und Florent hat es geklappt: "Wir können heute nach der genaueren Prüfung sagen, dass unsere Ehe aus formalrechtlichen Gründen bei der Eheschließung annuliert wurde", sagt Maite Kelly. Welche Gründe das waren, verrät sie nicht.

Der Weg dorthin war steinig - vor allem für die drei Töchter des Ex-Paars. Es gab bittere Tränen. Die Familie brauchte sogar pädagogische und geistliche Begleitung. "Ich habe viel für die Kinder und mit ihnen gebetet." Nach der Annullierung hielt die Familie sogar ein Ritual ab, bat um Verzeihung und Versöhnung.

Warum hat Maite Kelly ihren Kindern das alles überhaupt angetan? Warum muss sie ihnen deutlich machen, dass die Ehe mit dem Vater null und nichtig war? Es klingt, als wäre für Maite Kelly nur eines wichtig: "Ich könnte kirchlich nochmals heiraten. Es öffnen sich in der Tat für mich alle Optionen."