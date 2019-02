Maite Kelly: Traurige Beichte! Große Sorge um ihre Gesundheit!

Oh je, was für traurige Nachrichten von Maite Kelly...

Obwohl eine echte Power-Frau ist und immer wieder aufs Neue beweist, dass sie so schnell nichts aus der Bahn wirft, überrascht sie ihre Fans nun mit einer erschütternden Beichte über ihren Gesundheitszustand...

Maite Kelly leidet nach ihren Auftritten

Das Maite Kelly das Show-Business definitiv im Blut hat, ist absolut nichts Neues. Seit Jahrzehnten ist die dabei zu sehen, wie sie ihren Anhängern bei ihren Auftritten ordentlich einheizt und auf eine RIESEN Fan-Gemeinde zurückblicken kann. Doch jetzt der Schock! Wie Maite nun berichtet, würde es ihr nach ihren Shows nicht immer so gut gehen, wie viele vielleicht vermuten...

Maite muss auf sich achten

Während sich andere nach ihren Auftritten feiern lassen, muss sich Maite entspannen. So berichtet die Sängerin im Schweizer Fernsehen: "Wenn ich von der Bühne gehe, kommen gleich Eis-Packs auf meine Schultern, auf die Knie und auf die Knöchel, damit sich keine Entzündungen bilden." Was für eine Schock-Nachricht! Aufgeben kommt für Maite dennoch nicht in Frage. So erklärt sie gegenüber "Schlagerplanet": "Das Einzige, was gegen Schmerzen hilft, ist Musik." Ehrliche Worte, die zeigen: Maite ist und bleibt eine absolute Power-Frau!