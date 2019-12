Maite Kelly: Trauriger Abschied kurz vor Weihnachten!

Damit haben die Fans von definitiv nicht gerechnet. Obwohl kurz vor der Weihnachtszeit die meisten Schlagerstars nochmal einen wahren Konzerte-Marathon absolvieren, berichtet Maite nun, dass sie sich schon jetzt in die Weihnachtspause verabschiedet...

Maite Kelly nimmt sich Auszeit für die Familie

Wie Maite nun verrät, wird sie im Gegensatz zu einigen ihren Schlagerkollegen, die Vorweihnachtszeit dazu nutzen, um sie mit ihren Kindern zu verbringen. So erklärt sie bei "Das Adventsfest der 100.000 Lichter": "Seit ein paar Jahren tatsächlich so ab dem 14., 15. Dezember mache ich gar nichts mehr. Ich finde es sehr, sehr wichtig für mich, die Adventszeit mit meinen Kindern nicht nur zu verbringen, sondern auch anzukommen. Weihnachten fängt bei uns heute Abend an." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Maite ist ein absoluter Familienmensch! Doch seit wann hält sich Maite an diese Weihnachtstradition?

Maite Kelly wahrt die Tradition

"Vor vier Jahren habe ich für mich entschieden, auch wenn wir Künstler wirklich schon fast die großen Konzerte machen können, war für mich wichtig die Familie an erste Stelle zu stellen", fügt Maite abschließend hinzu. Was die Sängerin für die Zeit mit ihrer Familie geplant hat, wollte sie jedoch noch nicht verraten. Bleibt somit nur zu hoffen, dass ihren Fans der vorrübergehende Abschied von Maite nicht allzu schwer fällt und sie die Zeit bis zu ihrem "Comeback" schnell überbrücken können…

