Maite Kelly: Trauriger Tiefpunkt! Wie kann ihre Familie ihr das nur antun?

Maite Kelly feierte gerade ihren 40. Geburtstag – doch an diesem besonderen Tag war sie ganz allein unterwegs…

Das hatte sich Maite Kelly bestimmt anders vorgestellt: Zum 40. Geburtstag gab es für die Sängerin scheinbar weder euphorische „Happy Birthday“-Wünsche ihrer Geschwister noch liebe Worte vom Ex-Mann. Stattdessen flüchtete sie allein zur Wellness-Behandlung…

Vergangene Woche war es so weit: Maite feierte ihren 40. Geburtstag – ein Tag, der fast schon ein wenig einschüchternd sein kann. Schließlich fragt frau sich da zum einen: „Wie schnell ist bitte die Zeit vergangen?“ Und weiter: „Was erwartet mich im neuen Lebensabschnitt?“ Umso wichtiger ist es, dass man von seinen Liebsten umgeben ist und merkt, dass die Familie, enge Freunde und der Partner an einen denken!

Maite Kelly feierte einen einsamen Geburtstag

Aber ob das bei der Sängerin der Fall war? Zwar postete sie einige Insta-Storys, in denen ihr Fans gratulierten – allerdings fehlten diese netten Gesten von ihren Geschwistern: Weder Angelo noch Patricia oder Kathy hinterließ unter Maites Geburtstags-Posting einen kleinen Gruß! Dabei wäre das doch die perfekte Gelegenheit gewesen, die hartnäckigen Gerüchte um den Familienstreit beizulegen… Und es folgte noch eine weitere Enttäuschung: Auch Ex-Mann Florent (43), mit dem sie 15 Jahre zusammen war und drei gemeinsame Töchter hat, zeigte auf ihrem Social-Media-Profil keinerlei Regung…

Maite Kelly: Schwerer Schlag! Neues Drama um Schwester Barby

Gut, dass Maite an diesem Tag trotzdem richtig bepuschelt wurde: Sie verbrachte einige Stunden in einem Wellness-Tempel – allein. Das hatte sie von ihren Töchtern geschenkt bekommen. „Ich wollte nicht groß feiern. Aber wenn sich die 40 schon so gut anfühlt, wie toll wird dann erst die 50? Das Leben wird immer schöner, es ist toll, als Frau 40 zu sein, das kann ich euch sagen“, erklärte noch selbstbewusst – aber vielleicht machte sie auch einfach nur gute Miene zum bösen (Geburtstags-)Spiel…

