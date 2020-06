Maite Kelly: Trennung von ihrem Mann Florent!

Maite Kelly und Florent lernten sich 2002 kennen. Er ging mit einem Freund Backstage bei einem Kelly-Konzert. Er verliebte sich auf den ersten Blick in die Sängerin. Die damals 22-Jährige traute dem ganzen allerdings nicht, schließlich war sie selbst gar nicht zurecht gemacht und saß völlig verwuschelt und ungeschminkt in der Maske. „Bei so einem gut aussehenden Mann, dachte ich mir schon: Der will nur das eine", verriet sie der "Freizeitrevue".

Als Maite Kelly Florent kennenlernte, war sie sogar noch Jungfrau. „Ich bin mit 22 Jahren als Jungfrau in unsere Beziehung gegangen“. Doch Maite bereute das nie: „Ich wollte meine Sexualität schon immer nur mit meiner großen Liebe teilen und das ist Florent.“