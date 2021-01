Maite Kelly & Dieter Bohlen: Damit hat niemand gerechnet

Auch nachdem bereits klar war, dass sie diesmal dabei sein würde, hielt sie an ihrer Dieter-Skepsis fest. "Wenn er Sprüche, die wirklich demütigend sind, rausholt, dann werde ich wahrscheinlich so wütend – ich würde mittendrin aussteigen", prophezeite sie düster.

Doch von dieser aufrechten Haltung ist in den Castings nichts mehr zu sehen, im Gegenteil, Maite scheint die fiesen Bohlen-Kommentare einfach zu überhören, buhlt stattdessen unverhohlen um die Gunst des Pop-Titans. Hat sie etwa Geschmack am lukrativen Job gefunden und will sich Dieters Wohlwollen für mögliche künftige Einsätze sichern? Immerhin sind für Jury-Mitglieder Gagen bis zu 250.000 Euro drin, als sicheres Einkommen ist das nicht zu verachten. Zumal Maite selbst offen einräumt, dass sie und ihre Töchter Agnès (15), Joséphine (13) und Solène (6) nicht allein von ihrer Musik leben können. Da kann es sich schon lohnen, Kreide zu fressen: "Lass den Dieter Dieter sein", erklärte sie nun fröhlich im Interview. "Ich komme mit starken Charakteren gut klar. Wir haben uns gut verstanden." Und auch für die einst ungeliebte Show findet sie plötzlich überraschende neue Töne: "Es ist ein ganz starkes Format, ich würde nie in einer anderen Castingshow sitzen wollen." Etwas peinlich mutet der spontane Sinneswandel schon an. Klar kann man seine Meinung mal ändern. Aber ganz so dick sollte man dabei vielleicht doch nicht auftragen …