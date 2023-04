Maite Kelly & Giovanni Zarrella: Jaa, jetzt soll es jeder wissen

Maite Kelly und Giovanni Zarrella gehören zu den erfolgreichsten deutschen Schlagerstars. Maite stand bereits in jungen Jahren zusammen mit ihrer Familie als The Kelly Family auf etlichen Bühnen und kann mittlerweile auf eine jahrelange Karriere zurückblicken. Nun bringt die 43-Jährige ein Best-of-Album auf den Markt, auf dem unter anderem ihr Schlager-Kollege Giovanni Zarrella vertreten ist. Im Interview mit "RTL" verrät Maite nun, was die beiden gemeinsam haben und kommt dabei aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus!