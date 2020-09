Maite Kelly und Roland Kaiser: Brisanter Liebesbrief aufgetaucht

Doch was läuft da wirklich zwischen den beiden? „Ich habe so einen großen Respekt, das ist mehr als eine Freundschaft“, sagt Maite über ihren Kollegen. Attraktiv findet sie ihn zweifellos: „Roland war für mich schon als Kind so einer der ganz großen Lieben, musikalisch und auch, ja, als ansprechende Figur.“ Seit Monaten kocht die Gerüchteküche förmlich über. Maite ist offiziell Single, und man hat den Eindruck, sie heizt die Liebes-Spekulationen gerne noch zusätzlich an. „Bei uns ist doch immer viel zu viel Spannung, kokettiert sie im TV vor einem Millionenpublikum und fügt mit Flirt-Blick hinzu: „Mit dir möchte ich schon gerne wieder…“ Natürlich ist das eine doppeldeutige Anspielung auf ihr Duett „Warum hast du nicht nein gesagt?“ – für ihre Fans sind die zwei aber längst DAS Schlager-Traumpaar. Sogar als Ehepaar können sie sich die beiden vorstellen…

Gegen mehr als eine freundschaftliche Verbindung spricht allerdings, dass Roland seit 24 Jahren mit Silvia (54) verheiratet ist. „Meine Familie ist mein größtes Glück!“, erzählte er erst neulich noch. Und Maite? Sie genießt das Zusammensein mit ihm trotzdem sehr. Sie ist sich sicher: „Das Schicksal hat uns zusammengebracht!“