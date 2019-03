Maite Kelly und Roland Kaiser: Heimliches Baby-Drama

Reddit this

Wenn sie gemeinsam ihren Hit „Warum hast du nicht nein gesagt“ singen, merkt jeder: Diese zwei verbindet eine tiefe Freundschaft! Was aber kaum jemand weiß: Roland Kaiser und teilen ein erschütterndes Schicksal – beide hatten einen extrem schwierigen Start ins Leben…

Offen sprach der Sänger jetzt im Magazin „Barbara“ über seine Kindheit. Roland Kaiser wurde als Baby von seiner Mutter vor einem Berliner Waisenheim ausgesetzt. Wie tragisch! Doch der Schlager-Star bekundet tapfer: „Im Nachhinein bin ich ihr sehr dankbar dafür. Sie hat alles richtig gemacht.“ Denn ohne diese Entscheidung wäre er heute nicht dort, wo er ist. Liebe und Geborgenheit erhielt er durch seine Pflegemutter, bei der „irgendetwas anders war“, wie ihm mit vier oder fünf Jahren auffiel. Seine Mutter war 30 Jahre älter als die der Klassenkameraden und alleinstehend. Auf dem Schulhof wurde er deswegen gehänselt, prügelte sich für seine „Mutti“.

Roland Kaiser hat seinen Frieden gefunden

Roland Kaiser stellte ihr irritiert Fragen und erfuhr schließlich auf dem Jugendamt die ganze Wahrheit: Seine leibliche Mutter hatte ihn mit 17 unter schwierigen Nachkriegsbedingungen zur Welt gebracht. Sie bekam später von fünf Männern noch sechs weitere Kinder, die alle bei Pflegeeltern oder im Heim landeten.

Eine unfassbare Geschichte! Doch Kaiser hadert nicht damit. „Ich habe sogar verstanden, dass sie mich nicht behalten hat.“ Er wollte seine leibliche Mutter nicht ausfindig machen, schätzte das geborgene Leben bei seiner „Mutti“. Umso schmerzhafter, dass sie mit 65 starb, als er „gerade mal 15“ war.

Maite Kelly hat ihre Mutter früh verloren

Was Verlust bedeutet, weiß auch Maite Kelly: Sie war erst zwei, als ihre Mutter Barbara-Ann († 36) an Krebs starb. Maites Mama war damals mit Angelo (37) schwanger, als sie von der schrecklichen Diagnose erfuhr. Sofort hätte sie eine rettende Chemotherapie beginnen und dafür einen Schwangerschaftsabbruch machen lassen müssen. Doch Barbara opferte ihr eigenes Leben! „Meine Mutter ist für mich gestorben“, so Angelo, der sie mit zehn Monaten verlor. Ein tiefer Einschnitt, der die „ “ und Maite bis heute prägt.

Verständlich, dass solche Schicksale Roland Kaiser und Maite Kelly eng zusammenschweißen. „Sie hat die Kraft, Schwächen zu zeigen, und das macht sie ungewöhnlich stark“, lobte er Maite. Und sie: „Roland war für mich schon als Kind eine der ganz großen Lieben, die ich im Schlager erleben durfte.“ Beide wissen, wie wertvoll Familie ist. Und ein Freund, der versteht, was man durchgemacht hat…