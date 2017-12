Maite Kelly: Verzweifelter Hilfeschrei

Mit Tränen in den Augen und zittriger Stimme hält Maite Kelly (38) eine Dankesrede bei einer Show von Florian Silbereisen: „Florent, der Papa meiner Kinder, mein bester Freund. Ich danke dir. Ich liebe dich.“ Diese Worte klangen wie ein verzweifelter Hilfeschrei.

Anscheinend hat die Sängerin die Trennung von ihrem Mann Florent (41) noch nicht verkraftet, denn immer wieder macht sie Andeutungen, dass es doch noch zu einer Versöhnung kommen könnte. Mit Sätzen wie „Liebe hat viele Formen und die Liebe kann sich ändern, aber die Liebe geht nie weg“, gibt sie zu verstehen, dass die Gefühle noch immer da sind.

Maite Kelly kämpft um ihre Liebe

Und auch in der offiziellen Trennungsmitteilung hieß es „zunächst getrennt leben“, damit lässt Maite immer ein kleines Hintertürchen für eine Versöhnung offen. Und die will sie unbedingt! Grenzen und eine richtige Trennung gibt es hingegen nicht. „Ich werde auch weiterhin in seiner Firma als Marketingchefin arbeiten“, gestand sie vor Kurzem in einem Interview.

So sentimental und verletzlich hat man die selbstbewusste Schlagersängerin selten gesehen. Bleibt zu hoffen, dass auch ihr Noch-Ehemann Florent Raimond diese verzweifelten Hilferufe hört und sich das Traumpaar am Ende doch wieder versöhnt.