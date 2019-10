Maite Kelly: Wirbel um ihre Gefühle! Es geht wieder von vorne los

Reddit this

Voller Freude kündigte Maite Kelly das neue Duett mit ihrem Lieblingspartner an und löst damit Wirbel um ihre Gefühle aus.

Roland Kaiser (67) und Maite Kelly (39), das ist eine Paarung, bei der die Funken nur so sprühen. Und das schon seit Langem! Nun gibt es erneut Wirbel um ihre Gefühle, denn sie kommen einfach nicht voneinander los: Maite Kelly und Roland Kaiser gehen schon wieder auf Tuchfühlung. Das Paar, das ständig neckische Spielchen auf der Bühne zelebriert, schmiedet weitere gemeinsame Pläne. Ausgerechnet zum Fest der Liebe wollen der Gentleman und der weibliche Wirbelwind sich erneut ganz nah kommen. Dank eines Angebotes, zu dem beide nicht Nein sagen konnten.

Maite Kelly und Roland Kaiser tun es schon wieder

Konkret geht es um die Weihnachtshymne „Klinget hell ihr Glocken“, eine deutsche Version des schwedischen Kult-Liedes „Klinga mina klockor“ aus der Feder der -Legenden Benny Andersson (72) und Björn Ulvaeus (74). „Ich wünsche mir, dass Maite und ich mit diesem Duett den Menschen in der anstehenden besinnlichen Jahreszeit eine Freude machen können“, erklärt Roland Kaiser zu dem neuen Lied.

Mit Maite hat er nämlich ein heißes Eisen im Feuer. Ihr Duett „Warum hast Du nicht nein gesagt“ (es geht um eine verhängnisvolle Nacht!) wurde auf Youtube schon über 100 Millionen Mal angeklickt. Und auf der Bühne performen die zwei so leidenschaftlich, dass sie manchmal sogar aus dem Text kommen. Offen schwärmt : „Roland war für mich schon als Kind eine der ganz großen Lieben. Wir sind beide sehr frech, und wir toben uns in dieser Frechheit auch aus.“ Roland betont allerdings immer wieder: „Silvia ist die Frau meines Lebens.“ Mehr als ein Flirt auf der Bühne läuft zwischen den beiden also wohl nicht - auch wenn es sich viele Fans sicher wünschen würden...

