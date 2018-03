Maite Kelly wird immer schlanker!

Maite Kelly (38) im Abnehm-Fieber! Bereits vor gut einem Monat zeigte sich die 38-Jährige in einem Video auf ihrem Facebook-Profil deutlich erschlankt. Jetzt hat sie offenbar sogar noch mehr abgenommen.

Maite Kelly sieht toll aus

Bei ihrem Auftritt bei der "Schlagernacht des Jahres" am Samstag in Hamburg zeigte sich Maite Kelly in einem roten A-Linien-Oberteil mit engem Taillen-Gürtel. Die Sängerin sah in dem Outfit einfach umwerfend schlank aus!

Maite Kelly: Das ist der neue Mann in ihrem Leben!

Und auch eine Woche zuvor bei der gleichen Auftrittsreihe begeisterte Maite Kelly die Fans mit ihrer schmalen Taille. Ganz in schwarz rockte der Schlager-Star die Bühne!

Maite Kelly fühlt sich sichtlich wohl

Ihre Anhänger lieben Kellys neues Erscheinungsbild, machen ihr in den sozialen Netzwerken unzählige Komplimente.

Auch während ihrer Bühnen-Auftritte sieht man: Maite Kelly fühlt sich momentan sichtlich wohl in ihrer Haut!