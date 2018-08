kommt aus dem Strahlen gar nicht mehr raus. Sie ist einfach überglücklich! Und das hat einen süßen Grund...

Maite Kelly: Wundervolle Neuigkeiten kurz vor ihrem 13. Hochzeitstag!

Maite Kelly kann ihr Glück nicht fassen!

Doch was macht Maite Kelly so unfassbar glücklich? Es ist ein Song! Ihr Lied "Warum hast du nicht nein gesagt", dass sie mit Roland Kaiser gesungen hat, hat unglaubliche 80 Millionen Klicks bei . Wahnsinn! Das hebt natürlich die Laune!

"Unbelievable! Over 80 Million clicks @youtube - #warumhastdunichtneingesagt is a real #showstopper. Congrats to my partner in crime", schreibt die 38-Jährige überglücklich bei .

Maite Kelly ist eine gefeierte Schlagersängerin

Als Maite Kelly in den 90er Jahren mit der berühmt wurde, sang sie noch eher poppige Songs. Doch vor einigen Jahren hat sie einen anderen Weg eingeschlagen. Sie mauserte sich zur Schlagersängerin. Mit Erfolg, wie man sieht. Die Fans lieben die Musik von Maite Kelly - und darauf kann die Blondine auch wirklich stolz sein...