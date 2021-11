Maite Kelly: Zusammenbruch! Jetzt kommt alles ans Licht!

Kein Wunder, dass Maite bei ihrem Auftritt in der "Giovanni Zarrella Show" im September komplett neben sich stand! Hat sie inzwischen zu ihrer alten Kraft zurückgefunden? Es sieht nicht so aus. Plötzlich wurden drei Tourtermine der Sängerin (in Mannheim, Magdeburg und Kempten) ersatzlos gestrichen. Eine Erklärung, warum die Konzerte nicht stattfinden – gibt es nicht. Angeblich soll es laut "Freizeitwoche" bei der Planung der Hallen Fehler beim Veranstalter gegeben haben. Merkwürdig: Die Termine anderer Künstler sind nicht betroffen … Fans haben daher eine ganz andere Vermutung: Maite wird alles zu viel. Ein Zusammenbruch? Nur so können sich viele erklären, warum sie sich nicht bei ihren Fans wegen der Absagen meldet.