Mallorca-Jens: Er war bei der Stasi!

Sein Laden wird nicht fertig und seine Freundin Nadine und er haben sich getrennt. Schlechtes Karma? Er hat gerade gebeichtet, dass er als junger Erwachsener bei der Stasi war.

Der Mann, der auf Mallorca eine Mode-Boutique hatte, hat drei Jahre lang beim Ministerium für Staatssicherheit in der DDR gearbeitet. "Ich fing dort im Jahr 1987 an. Damals war ich 18 Jahre alt. In meinem Wehrdienst in der Kreisdienststelle Gräfenhainichen wurde ich zum Wachregiment ,Feliks Dzierzynski' kommandiert, dort bekam ich meine Ausbildung. Ging jeden Morgen brav mit meinen Unterlagen dorthin", so Jens Büchner zur Bild.

Seine Ausbildung brachte ihm bei, was er als Spitzel können musste: "Ich habe das alles erlernt. Wie ein Handwerker. Grundlagen darüber, wie man Informationen beschafft, Geheimschriften liest und solche Dinge."

Dass er gnadenlos bei der Stasi seinen Dienst verrichtet hat, bestreitet er. Und auch so richtig Schuld daran, in der Staatsmaschinerie mitgemischt zu haben, will er auch nicht gewesen sein: "Aber ich hätte niemandem etwas antun können. Es war einfach das System damals. Im Jahr 1990 war dann ja Schluss."

Inzwischen ist das lange her, und der "Goodbye Deutschland"-Star hat mit diesem Kapitel seiner Vergangenheit längst abgeschlossen: "Ich will davon nix mehr wissen. Was für mich zählt, spielt sich zwischen Strand und Schinkenstraße ab."