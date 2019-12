Mama Cax: Topmodel stirbt mit nur 30 Jahren!

Model und Bloggerin Mama Cax ist tot. Mit nur 30 Jahren verlor sie den Kampf gegen ihre schwere Krankheit. Die Trauer um die Laufsteg-Schönheit ist auch in Promi-Kreisen groß.

Auf dem Profil von Mama Cax, die mit bürgerlichem Namen Cacsmy Brutus hieß, wurde nun ein rührendes Statement veröffentlicht. Offenbar schloss das Model bereits am 16. Dezember für immer seine Augen. "Mit tiefem Bedauern und großer Traurigkeit verkünden wir den Tod von Cacsmy Brutus (Mama Cax). Mama Cax hat die letzte Woche im Krankenhaus verbracht, und leider verließ sie am 16. Dezember diese Welt", heißt es in dem -Post.

Rihanna trauert um Mama Cax

Und weiter: "Zu sagen, Mama Cax war eine Kämpferin, wäre untertrieben." Die Beerdigung soll in den nächsten Tagen stattfinden. An welcher Krankheit sie letztlich starb, wird in dem Post nicht genauer genannt. Fest steht, dass sie als 14-Jährige an Lungen- und Knochenkrebs erkrankte. Bei einer Hüftoperation musste ihr rechtes Bein amputiert werden. Mama Cax ging an Krücken über den Laufsteg und machte sich für Menschen mit Beeinträchtigungen stark. Sie schaffte es aufs Cover der "Teen Vogue" und modelte für Labels für Tommy Hilfiger und Sephora.

Mama Cax arbeitete als Model auch für Rihannas Label "Savage X Fenty". verabschiedete sich mit emotionalen Worten von ihrer Freundin und Kollegin. "Eine Königin. Eine Kraft. Eine geballte Schönheit, die ihre Stärke auf die Bühne gebracht hat und so viele auf der ganzen Welt inspiriert hat. Ruhe in Frieden, Schwester."

