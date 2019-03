Es ist offiziell: Mandy Capristo steigt bei DSDS aus!

Bislang gab es kein Statement – bis jetzt! Denn nun äußerte sich erstmals die ehemalige „Monrose“-Sängerin zu den Gerüchten.

"Ich habe mich bewusst dazu entschieden, dieses Jahr nicht mehr zu machen“, erklärte in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung bei der Benefizveranstaltung "Dreamball".

In der kommenden Staffel wird sie nicht mehr neben in der Jury sitzen. Künftig will sie sich auf ihre Musik konzentrieren. Für ihre Platte hat Mandy Capristo viele Songs selber geschrieben. Damit ist sie richtig glücklich: "Ich war noch nie so zufrieden mit der Situation wie gerade."

Nicht bekannt ist bisher, wie es mit und bei „Deutschland sucht den Superstar“ weitergehen wird. Fakt ist aber, dass Dieter Bohlen natürlich wieder mit dabei ist.