Mandy Capristo: Alles aus! Sie macht Schluss

Was für eine Ehre! Für 20 Vorstellungen durfte Mandy auf der Musical-Bühne des "Stage Theater Neue Flora" in Hamburg stehen. Für die 28-Jährige ging damit ein großer Traum in Erfüllung. "Die Rolle ist tiefgründig, obwohl sie so leicht rüberkommt. Das Schöne an der Geschichte ist die Romantik und die Werte, die da vermittelt werden – der Wunsch nach etwas Erfüllendem", schwärmte sie kurz vor Start. Und wurde nicht enttäuscht.

Rührende Worte zum Abschied

Gestern Abend war die letzte Vorstellung mit Mandy als Prinzessin Jasmin. Hinter der Sängerin liegt eine spannende Zeit, die sie nicht so schnell vergessen wird. "Heute ist meine letzte Show. Danke ihr Lieben für diese prägende, inspirierende und unvergessliche Reise. Diese Erfahrung wird mich mein Leben lang begleiten. Mit einem dankbaren Herzen und einem ganz großen Grinsen freue ich mich gleich mit euch, das letzte Mal auf der Bühne zu stehen", schrieb sie auf ihrem -Account.

Neuer Song mit Larsito

Die Fans müssen auf Mandy aber trotzdem nicht verzichten. Schon seit längerer Zeit steht die Sängerin wieder im Studio, um neue Hits aufzunehmen. Mit Larsito, einem ehemaligen Bandmitglied von "Culcha Candela", veröffentlichte sie kürzlich den Song "Si es amor".