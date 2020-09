Mandy Capristo im Interview: "Ich konnte nicht mehr!"

Weiter erklärt sie: "Ich habe mich für einen kleinen Moment verloren. Es ging in eine Richtung, aber nicht in meine. Der Unterschied von der privaten Mandy und der in der Öffentlichkeit wurde zu groß. Ich glaube, das Klügste, was ich je tun konnte, war die Notbremse zu ziehen." Deshalb verabschiedete sie sich vorerst auch von der Musik.