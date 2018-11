Reddit this

Mandy Capristo: Neuer Look! Sie ist nicht wiederzuerkennen

Blonde Wallemähne, perfektes Make up und Zahnpastalächeln - So kennen die Fans Mandy Capristo. Doch auf ihrem Instagram-Account zeigt sie jetzt einen komplett anderen Look.

Huch, wer ist das denn? Auf Mandys neuestem Schnappschuss ist von der attraktiven Sängerin nicht mehr viel übrig! Mit Kappie und Nerd-Brille guckt sie verdutzt in die Kamera. "Hi, hier ist die Mandy aus Bürstadt. Zum Videodreh war ich in London. Wie findet ihr eigentlich meine neue Brille?", schreibt sie zu ihrem Bild.

"Sieht schrecklich aus"

Die Fans sind geteilter Meinung über Mandys schrägen Style. "Verstehe ich nicht. Liegt es aktuell an der , dass jeder hässlich sein will?", stichelt ein Fan. Ein anderer findet: "Sieht schrecklich aus!" Doch es gibt auch positive Kommentare. So urteilt ein User: "Dir steht einfach alles."

Ob die Typveränderung mit einem neuen Projekt zu tun hat? Vor wenigen Tagen spielte sie das letzte Mal die Rolle der Prinzessin Jasmin im Disney-Musical "Aladdin". Die Fans müssen aber trotzdem nicht auf sie verzichten. Seit längerer Zeit steht sie wieder im Studio, um neue Hits aufzunehmen. Erst kürzlich veröffentlichte sie den "Si es amor" mit Ex-"Culcha Candela"-Mitglied Larsito.