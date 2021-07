Mandy Capristo: Notarzt-Einsat beim EM-Finale!

"Eine Nacht, die in Erinnerung bleibt. Wenn dich ein Sonnenstich aufs Übelste trifft und in der Sekunde, in der Italien gewinnt, ein Notarzt kommen muss!", teilt die Beauty ihrer Community mit. Die Nacht scheint sie also ziemlich aus der Bahn geworfen zu haben. Im Dekolleté ist tatsächlich zu erkennen, wie gerötet und verbrannt die Haut der Sängerin ist. Trotz des Zwischenfalls freut sich Mandy Capristo riesig, dass Italien als Sieger aus der Fussball-EM hervorging und sich gegen England durchsetzen konnte - auch, wenn erst nach Verlängerung und Elfmeterschießen. Mittlerweile scheint es Mandy Capristo jedenfalls wieder deutlich besser zu gehen...

Was wurde aus den Kult-Blondinnen der 90er? Mehr dazu hier im Video: