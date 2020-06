Mandy Capristo räumt mit Botox-Gerüchten auf

Das fragen sich auch viele ihrer Fans. Bisher hat sich Mandy dazu jedoch nie geäußert. Auf Snapchat postete sie nun ein Bild, das die Gerüchteküche erneut anheizte. Darauf ist der volle Schmollmund der Sängerin gut sichtbar. Kein Vergleich zu älteren Fotos von Mandy.

Doch als auf Instagram mal wieder einer von Mandys Fans über mögliche Botox-Behandlungen rätselte, platzte der sonst so charmanten Freundin von Mesut Özil der Kragen. Erstmals äußerste sie sich in einem Instagram-Kommentar über die Gerüchte. „Normalerweise äußere ich mich nicht dazu. Aber was ich hier für einen Schwachsinn lese ist abartig. Ich wünsche dir alles Liebe für dein Leben, gebe dir nur einen Tipp... Versuche dich mal in die Lage zu versetzen wie man sich fühlt wenn man so einen Blödsinn über sich lesen muss. Alles Gute, x“, macht Mandy ihrem Ärger Luft.

Der Großteil ihrer Fans steht absolut hinter ihr und verteidigt sie in den Kommentaren. Einige andere sind angesichts Mandys harter Reaktion wiederum sehr empört. „Oh man, es ist doch peinlich, dass Mandy hier so tut, als wäre es soo weit hergeholt, dass sie hat nachbessern lassen. Hase, das ist nicht zu übersehen! Steh wenigstens dazu. Man sieht auf vielen Fotos, dass irgendwie die Natürlichkeit lange nicht mehr da ist“, so eine Followerin.